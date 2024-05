Omicidio Mestre - picchiarono a morte Stefano Nardelli | chiesti 21 e 26 anni per i due cugini moldavi

(Di lunedì 20 maggio 2024)(Venezia), 20 maggio 2024 – É attesa la sentenza del processo sull’didella scorsa estate, l’uccisione del 32ennelo scorso 9 agosto all’interno di un ascensore in un palazzo di via Rampa Cavalcavia. Il pmBuccini ha chiesto rispettivamente 21 e 26di carcere per i dueRadu e Marin Rasu, accusati di aver massacrato di botte, a mani nude,fino a ucciderlo. La Corte d'Assise è in camera di consiglio; la sentenza sarà letta in serata dal giudiceManduzio., ihanno ucciso a mani nude: restano i dubbi ...

