“Vivere nello Spazio ha cambiato il mio corpo” | l’astronauta Whitson racconta cosa succede in orbita

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 20 maggio 2024) Con i suoi 675 inPeggyè l'astronauta che è rimasta più tempodi sempre. In una recente intervista hato come il suo corpo èdurante i suoi soggiorni spaziali: dalla perdita di densità muscolare alla difficoltà di orientarsi, alla crescita in altezza sperimentata durante i propri soggiorni spaziali.