Travolto e ucciso sulle strisce pedonali - la Procura indaga l’automobilista per omicidio stradale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Pubblico Ministero delladi Santa Maria Capua Vetere, dott. Nicola Camerlingo, titolare del relativo procedimento penale, come da prassi ha iscritto nel registro degliti, per il reato di, il giovane di San Nicola la Strada, nel Casertano, F. P., 25 anni, che nella serata di mercoledì 15 maggio 2024 ha investito mentre stava attraversando la strada, in via Acquaviva a Caserta, Denys Hrodetskyy: il ventottenne di origini ucraine, ma che risiedeva da tanti anni con la madre a Sala di Caserta, e che quella sera dalla stazione dei treni, dopo essere tornato da una gita al mare in costiera amalfitana che aveva raggiunto in autobus, stava rincasando a piedi, è stato anche arrotato dalla ...