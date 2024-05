(Di lunedì 20 maggio 2024) La stagione è arrivata nella fase finale e sono in arrivo anche gli ultimi verdetti per definire tutti gli ‘organici’ dallaA allaD. Nel campionato diC inizia a tenere banco la questionee la situazione è un po’ più chiarale finali deidiD. Sono state definite le vincenti deidiD: Vado, Desenzano, Campodarsego, Ravenna, Grosseto, L’Aquila, Romana, Nardò e Siracusa. Il regolamento non prevede il salto di categoria per le vincenti deidiD ma soltanto una posizione privilegiata sul frontein caso ...

Un anno fa il Mantova era retrocesso in Serie D, in estate è stato riammesso in Serie C e ha vinto giocando un grande calcio il Girone A. Possanzini riporta dopo 14 anni il club virgiliano in Serie B.Continua a leggere

Serie C, è già corsa ai ripescaggi: le graduatorie dopo i playoff di Serie D e la variante Milan U23 - serie C, è già corsa ai ripescaggi: le graduatorie dopo i playoff di serie D e la variante Milan U23 - La situazione sul fronte ripescaggi in serie C dopo le finali dei playoff di serie D: le graduatorie aggiornate ...

La nuova Eccellenza, in attesa del Terni FC impegnato nei playoff per la serie D - La nuova Eccellenza, in attesa del Terni FC impegnato nei playoff per la serie D - Con la disputa della finale playoff del campionato di Promozione, vinta dal Cannara, si delinea il lotto delle formazioni ai nastri di partenza del torneo di Eccellenza 2024-205. Al netto della possib ...

La Romana si prende un biglietto per la C! È 3-1 al Cassino nella finale playoff - La Romana si prende un biglietto per la C! È 3-1 al Cassino nella finale playoff - Arriva l’epilogo più bello e, forse, quello che nessuno si aspettava. La Romana batte 3-1 il Cassino e vince la finale play off conquistando così l’accesso alla graduatoria per i ripescaggi di serie C ...