Quali sono i migliori tortellini del supermercato? La classifica di Altroconsumo

(Di lunedì 20 maggio 2024) La pasta fresca ripiena è una delle pietanze più note ai palati degli italiani. La preparazione fatta in casa si tramanda di generazione in generazione, mentre per chi la compra dalrisulta una scelta tanto semplice quanto gustosa per riempire pranzi e cene.ha stilato unaprendendo in considerazione oltre 100 prodotti dele basandosi su 5 fattori per la valutazione: criterio nutrizionale, la presenza di additivi, il grado di trasformazione, la presenza di edulcoranti e le dimensioni delle porzioni, privilegiando quelle più contenute. LADEI– : 1) Luciana Mosconi la pasta fresca –al prosciutto crudo (74 punti) 2) Esselunga Top –al ...