Nuoto - Bortuzzo | Voglio dare il massimo alle Paralimpiadi

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Obiettivi? Quello che occupa più spazio nella mia mente è il volerilalla Paralimpiade: è un sogno“. Lo ha detto il campione diparalimpico Manuel, intervenuto a ‘La Politica nel Pallone’, su Rai GR Parlamento. “Nella mia vita ho avuto due rinascite: quella post incidente e quella più morale e completa, cioè quando mi sono riavvicinato completamente in modo serio allo sport, quindi da due anni a questa parte. È un percorso ancora molto corto, ma che mi ha già dato soddisfazioni: ho raggiunto un campionato del mondo, un campionato europeo e varie tappe di Coppa del Mondo. Adesso ci stiamo preparando per Parigi. Aver fatto tante cose è una bella soddisfazione“, conclude. SportFace.

