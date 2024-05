Calcio: Lecce. Sticchi Damiani "Gotti ha tutto per continuare con noi" - Calcio: Lecce. Sticchi Damiani "Gotti ha tutto per continuare con noi" - 'Credo che lui sia contento di proseguire questa avventura' ROMA (ITALPRESS) - 'Gotti ha tutte le caratteristiche per continuare a lavorare con ...

Sticchi Damiani: "stagione Lecce da 10, avanti con Gotti" - Sticchi Damiani: "stagione Lecce da 10, avanti con Gotti" - "Tutti gli obiettivi della stagione sono stati centrati, a partire dalla salvezza con tre turni di anticipo con una squadra giovanissima e dall'età media ...

Campionato italiano di Kick Jitsu, Brian Sandre di Godega di Sant'Urbano vince il titolo alla sua prima gara: «Non me lo aspettavo» - Campionato italiano di Kick Jitsu, Brian Sandre di Godega di Sant'Urbano vince il titolo alla sua prima gara: «Non me lo aspettavo» - GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO) - Brian Sandre è campione italiano di Kick Jitsu nella categoria 95 chili. Un esordio con il botto quello del 24enne di Godega di Sant'Urbano ...