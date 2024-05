Nella notte ladri nella casa di Matteo Salvini a Roma

(Di lunedì 20 maggio 2024) AGI - Indagano i poliziotti della Squadra Mobile sul tentativo di furto avvenuto lascorsa adel ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Ignoti si sono introdotti nell'appartamento (in quel momento non c'era nessuno) del leader della Lega in zona Farnesina, a. I, dopo aver tentato di aprire la cassaforte senza riuscirci, sono fuggiti via. A chiamare il 112 sarebbero stati i vicini di

