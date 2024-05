Morto suicida il testimone chiave dell’omicidio di Emanuele Morganti | fu l’unico a difendere il 20enne

Morto suicida Gianmarco Ceccani: cercò di salvare Emanuele Morganti dalla furia del branco - morto suicida Gianmarco Ceccani: cercò di salvare Emanuele Morganti dalla furia del branco - Il corpo senza vita di Gianmarco Ceccani è stato trovato dai familiari: il giovane aveva cercato di salvare il suo miglior amico dal branco ...

Maresciallo della Finanza morto suicida nel Vibonese: la Procura apre una inchiesta - Maresciallo della Finanza morto suicida nel Vibonese: la Procura apre una inchiesta - Avrebbe dovuto essere sentito nel controesame fissato nell’ambito del processo “Petrolmafie” in aula bunker a Lamezia Terme ...

Suicida in diretta su Tiktok, esposto in Procura a Bologna - suicida in diretta su Tiktok, esposto in Procura a Bologna - "Proprio oggi con l'avvocato Daniele Benfenati presentiamo un esposto in Procura per istigazione al suicidio, oltre che per stalking e diffamazione, tutto quello che abbiamo trovato negli ultimi messa ...