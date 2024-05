Copa America - i convocati del Brasile | in 3 dalla Serie - assente un big

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilha diramato la lista dei 26per la2024. Il CT Dorival Junior ha potuto chiamare 4 giocatori in più rispetto al precedente limite impostoConmebol e 2 di essi arrivanoA. Si è guadagnato la convocazione Ederson, perno del centrocampo dell’Atalanta, così come Bremer, difensore della Juventus che ritrova il compagno di reparto Danilo. Aggiunti alla rosa anche Pepe, esterno del Porto e Rafael, portiere del San Paolo che sostituirà Ederson, estremo difensore del Manchester City che si è fratturato l’orbita oculare dell’occhio destro nella gara del 14 maggio fra Manchester City e Tottenham. Ilinizierà il suo cammino in Coppacontro la Costa Rica a Los Angeles il 24 giugno ...

