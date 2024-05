Corriere dello Sport – Juve - tutto su Thiago Motta | Giuntoli aspetta il sì

(Di lunedì 20 maggio 2024) 2024-05-17 09:43:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Non può essere altro che la “sua” partita, a metà tra ciò che ha messo su a Bologna e l’intenzione didi portarlo sulla panchina della. Lunedì serasarà studiato in ogni dettaglio: saluti, smorfie, sguardi,ripreso secondo per secondo da macchine fotografiche e telecamere. La speranza – che conoscendo il personaggio può essere verosimilmente definita vana fin d’ora – sarà quella di scorgere qualche indizio. Il posticipo della penultima di campionato mette di fronte il club rossoblù e quello bianconero, entrambi già in Champions, entrambi qualificati dal successo dell’Atalanta contro la Roma nella serata di domenica scorsa. Ebbene:...

Maurizio Sarri , ex tecnico della Lazio, ha parlato alla presentazione della 22esima edizione del Memorial “Niccolò Galli”. Le dichiarazioni rilasciate a Tuttomercatoweb. Sarri : «Cerco una squadra che mi arrapi. Per ora solo contatti con quattro ...

Addii scontati, contratti al limite, trattative da fare: dopo l'esonero di Max, situazioni in bilico per i suoi uomini

Juventus-Rabiot, fissato l'incontro per il rinnovo: tra dubbi e condizioni, il piano di Giuntoli - juventus-Rabiot, fissato l'incontro per il rinnovo: tra dubbi e condizioni, il piano di giuntoli - Il futuro di Adrien Rabiot rimane un tema caldissimo in casa juventus. La stagione bianconera, al di là delle ultime due sfide di campionato che vedranno Paolo.

Juve, Galeone: «Giuntoli Con Allegri TROPPE incomprensioni, gli avevo consigliato QUESTO dirigente…» - juve, Galeone: «giuntoli Con Allegri TROPPE incomprensioni, gli avevo consigliato QUESTO dirigente…» - Giovanni Galeone ha parlato dell’esonero di Massimiliano Allegri con la juventus a 7Gold. PAROLE – «Già a inizio anno sapevo delle incomprensioni tra Allegri e giuntoli: per questo gli avevo ...