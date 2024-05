A Dalmine ci si prepara al duello tra Bramani e Mora

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 20 maggio 2024). Centrosinistra contro Centrodestra, la conferma contro la novità, Francescocontro Renato; a differenza delle passate elezioni,sial voto subito con una sfida a due. Nel 2019 vinseal ballottaggio e si presentarono ai nastri di partenza in quattro; ora alcuni ex candidati hanno deciso di unire e compattare le forze per accaparrarsi quanti più voti possibili: è il caso di Fabio Tiraboschi e Marco Cividini, il primo scenderà in campo con, mentre il secondo sarà a fianco del leghista. Ad arricchire la compagine dell’attuale sindaco in cerca della riconferma quindi i partiti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ai quali si aggiunge la lista civica ‘In’. Come controparte...