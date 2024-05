Assange potrà fare appello contro l’estradizione in Usa | la decisione dell’Alta Corte britannica

(Adnkronos) – Il cofondatore di Wikileaks Julian Assange potrà ricorrere in appello contro la sua estradizione negli Stati Uniti. Lo hanno deciso i giudici dell'Alta Corte britannica , secondo quanto riporta Sky News. I giudici britannici hanno ...

Il fratello Gabriel Shipton: "Un'altra finestra". Patrick Boylan: "Biden per ora pensa alle elezioni" Nell'udienza di stamane l'Alta Corte della Gran Bretagna ha dato il via libera -negato in precedenza- all'istanza della difesa di Julian Assange ...