Grande spettacolo a Palermo con il torneo Mediolanum Padel Cup 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il secondodellaavventura sportiva firmata Bancava in scena nell’ ‘Isola del Poeti’. Così la definì Giovanni Pascoli, che alla Sicilia regalò lo straordinario omaggio in versi fissando la sintesi di questa terra magica in una sola frase: “Io ero giunto dove giunge chi sogna”. Il sogno – in questo caso sportivo – passa attraverso i campi didel Country Time Club di, elegante circolo a un passo dalla magnifica spiaggia di Mondello che, dal 27 maggio al 2 giugno, ospiterà il secondo appuntamento dell’anno con ilCup, evento organizzato in partnership con American Express per l’intera durata del progetto. IlCup è un innovativo concept di ...

Nicolò Zaniolo , centrocampista offensivo in prestito dal Galatasaray all`Aston Villa ed ex Roma, ha pubblicato un post per conferma re il suo...

Un nuovo campetto da calcio a Soci per i piccoli della Casentino Academy - Un nuovo campetto da calcio a Soci per i piccoli della Casentino Academy - E’ stato inaugurato ieri con un piccolo torneo dei più piccoli, il nuovo campetto in erba sintetica reso possibile grazie alla collaborazione tra volontariato, ...

Roland Garros, Djokovic guida il seeding: Sinner e non solo, le teste di serie - Roland Garros, Djokovic guida il seeding: Sinner e non solo, le teste di serie - C'è curiosità per capire se il numero due al mondo Jannik Sinner parteciperà al torneo e tiene ancora banco la lotta per il primo posto. Intanto è stata ufficializzata la lista e l'ordine delle teste ...

Grande successo per la 2a edizione del Memorial Burzoni. Vince il Brescia che supera in finale l'Academy. FOTO - grande successo per la 2a edizione del Memorial Burzoni. Vince il Brescia che supera in finale l'Academy. FOTO - Nei premi individuali quello del miglior difensore va a Daniele Ferro della Cremonese, miglior centrocampista Christian Luccarelli del Milan, capocannoniere Mattia Di Maro con 4 goal del Piacenza, mig ...