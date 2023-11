Variante Eris - boom di casi Covid e il doppio di morti in un mese. Cartabellotta (Gimbe) : «Numeri sono sottostimati»

Variante Eris - boom di casi Covid e il doppio di morti in un mese. Cartabellotta (Gimbe) : «Numeri sono sottostimati»

Nino Cartabellotta , presidente della Fondazione Gimbe, in una nota ha commentato la Manovra proposta dal governo Meloni, sintetizzando i risultati ... (247.libero)

Manovra - Cartabellotta (Gimbe) : 'Non c'è il rilancio dei finanziamenti per la sanità pubblica'

Cartabellotta (Gimbe): 'Il governo taglia terapie intensive e comunità, è incomprensibile'

... dichiara in una nota il presidente della Fondazione, Nino. 'Tuttavia, se ad essere espunte saranno le strutture da realizzare ex novo, saranno prevalentemente le Regioni del ...

Pnrr. Gimbe: “Espunte 312 case di comunità e 76 ospedali di comunità, rischio penalizzazione Centro-Sud. Via 1.083 ... Quotidiano Sanità

Gimbe su PNRR: luci e ombre nella rimodulazione missione salute Tfnews

Cartabellotta (Gimbe): "Il governo taglia terapie intensive e comunità, è incomprensibile"

Un intervento “inevitabile” per “l’aumento dei costi di realizzazione di opere preventivate in era pre-pandemica e antecedenti alla crisi energetica”, dichiara in una nota il presidente della ...

Pnrr:Gimbe,meno intensive e case comunità rispetto a primo piano

Un intervento "inevitabile" per "l'aumento dei costi di realizzazione di opere preventivate in era pre-pandemica e antecedenti alla crisi energetica", dichiara in una nota il presidente della ...