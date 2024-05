Anti vento - pioggi - piega Considerato il clima balleri -o, imprescindibile averne sempre una a portata di mano

(Di venerdì 3 maggio 2024)ilno,averlacon sé. La giacca tecnica è l’must-have per eccellenza: che si tratti dia,, non c’è problematica legata all’outfit della mezza stagione che non possa affrontare. In caso dia: 5 look autunnali per essere impeccabili anche col diluvio ...

Benevento : truffe ad anziani , I Carabinieri mostrano attraverso un incontro come difendersi e come prevenire le truffe Nell’ambito degli incontri volti alla sensibilizzazione contro le truffe , prosegue incessantemente l’attività di vicinanza e sostegno dei Carabinieri del Comando Provinciale ... Continua a leggere>>

Anti vento, pioggia, piega. Le dritte di stile per abbinare la giacca tecnica - Sulla gonna a pieghe come detta 3.1 Phillip Lim ... per portarla anche in ufficio nei giorni di pioggia e vento, copiando alla lettera i look avvistati sulle passerelle di Moschino e Kolor. Negli ... Continua a leggere>>

Festa del Primo maggio con pioggia e vento: allerta gialla per rischio idrogeologico in 10 regioni. Molti restano a casa - Cortei, pic nic fuori porta, concerti: è un Primo maggio di maltempo quello di oggi. Con piogge e perturbazioni che stanno interessando in queste ore la Festa dei lavoratori, da Nord a Sud. Un esempio ... Continua a leggere>>

Milano può esultare. piega ancora Trento e si qualifica per la Champions - Allianz Milano fa la storia con la vittoria contro l'ITAS Trentino in Champions League. Il pubblico e la determinazione portano i lombardi alla vittoria per 3-1. Continua a leggere>>