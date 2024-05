Ucraina - Russia - le notizie di oggi in diretta | NATO | Una minaccia le azioni ibride della Russia Agiremo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ledi venerdì 3 maggio sulla guerra in, in.Ledi venerdì 3 maggio sulla guerra in, in

Proiettili di gomma sui manifestanti all’università dell’Arizona. Secondo il leader di Hamas Sinwar, “la proposta di tregua a Gaza sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie’”. Microsoft, 2,2 miliardi di dollari in 4 anni nella AI in Malaysia Continua a leggere>>

ucraina, Tajani “Non manderemo soldati” - REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Abbiamo sempre detto che non siamo in guerra con la Russia, non manderemo soldati italiani a combattere in ucraina. Noi difendiamo il diritto dell’ucraina a essere uno ... Continua a leggere>>

Eurovision 2024 – Croazia, Svizzera e ucraina favorite Angelina Mango, trionfo a 6,00 su Sisal.it, sogna di imitare i Måneskin - In TOP 3 troviamo anche l’ucraina offerta a 9,00. Proprio quest’ultima potrebbe regalare sorprese avendo già trionfato in tre occasioni: nel 2004 con “Wild Dances” di Ruslana; nel 2016 con “1944” di ... Continua a leggere>>

Berlino, spaventoso incendio in una fabbrica chimica: "Rischio di nube tossica" - Una nube di fumi potenzialmente tossici si è diffusa nella periferia occidentale di Berlino dopo un vasto incendio in un'industria chimica, nel pomeriggio del 3 maggio. I vigili del fuoco mettono in ... Continua a leggere>>