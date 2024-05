Da Napoli a Genova per perseguitare la ex - condannato a 6 anni

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivato dafino aperla ex moglie che per scappare dai maltrattamenti si era trasferita in Liguria. Per questo un venditore di cocco di 53è statoa seie quattro mesi con rito abbreviato dal giudice Carla Pastorini. La vicenda parte duefa. La donna, 48, si separa dal marito violento dopodi insulti, minacce e botte. Per ricominciare una nuova vita si trasferisce acon i due figli. L’ex marito, venditore di cocco nelle spiagge campane, non accetta la separazione e inizia a perseguitarla. Ogni giorno le invia messaggi e chat di insulti, minacce. Fino a che inizia a fare dei veri e propri blitz nel capoluogo ligure, ...

Le tragedie a Lettere e Casalnuovo, all'indomani del primo maggio Due morti sul lavoro all'indomani del primo maggio. Le tragedie oggi a Lettere e Casalnuovo, in provincia di Napoli . A perdere la vita due operai di 57 e 60 anni . A Lettere i carabinieri sono intervenuti in via Depugliano dove, ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Due morti sul lavoro all'indomani del primo maggio. Le tragedie oggi a Lettere e Casalnuovo, in provincia di Napoli . A perdere la vita due operai di 57 e 60 anni . A Lettere i carabinieri sono intervenuti in via Depugliano dove, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, ... Continua a leggere>>

dopo dodici anni i Co ‘Sang tornano assieme. Era nell’aria, da quando Luchè e Nto hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram una goccia di sangue nello stesso momento con un appuntamento. Napoli , dopo 12 anni i Co ‘Sang di nuovo insieme : nuovo concerto a settembre I fans subito in delirio ... Continua a leggere>>

Lascia napoli per sfuggire ai maltrattamenti del marito, lui la perseguita fino a Genova: arrestato - E’ arrivato da napoli fino a Genova per perseguitare la ex moglie che per scappare dai maltrattamenti si era trasferita in Liguria. Per questo un venditore di cocco di 53 anni è stato condannato a sei ... Continua a leggere>>

Il Palazzo di Giustizia di Genova (foto di archivio) - Genova - E' arrivato da napoli fino a Genova per perseguitare la ex moglie che per scappare dai maltrattamenti si era trasferita in Liguria. Per questo un venditore di cocco di 53 anni è stato ... Continua a leggere>>

Nuovo allenatore napoli, da Conte a Tedesco: ecco le cifre - Quanto guadagnerà il nuovo allenatore del napoli: da Antonio Conte a Domenico Tedesco fino a Vincenzo Italiano, le cifre ... Continua a leggere>>