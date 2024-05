Cagnolina legata stretta alla catena nel pollaio con le galline - liberata dalle guardie zoofile Multato il padrone

(Di venerdì 3 maggio 2024) Carnago –, in un box, nelcon le, laè stata salvata dall’intervento delledell’Oipa (organizzazione internazionale protezione animali). La bestiola è stata trovata a Carnago, in una situazione intollerabile a cui ha posto fine l’intervento provvidenziale delleOipa dopo un sopralluogo di routine. Ora si trova in una struttura, dove sta ricevendo le cure adeguate e può essere presa in affidamento temporaneo. Al termine del procedimento, potrà essere adottata in via definitiva. Merita di dimenticare il suo triste passato e di trovare invece una casa e una famiglia che le dia quell’affetto di cui ha tanto bisogno. Per informazioni chi è ...

