Cina | inviato - legami con Serbia si sono rafforzati nel tempo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pechino, 03 mag – (Xinhua) – L’amicizia di ferro tra lae lasi e’ rafforzata nelin un panorama internazionale in evoluzione e ha costantemente mostrato una nuova vitalita’, ha dichiarato l’ambasciatore cinese inLi Ming. Agenzia Xinhua

Belgrado, 02 mag – (Xinhua) – La Cina e la Serbia dovrebbero sfruttare attivamente i vantaggi degli scambi e della cooperazione a tutti i livelli per contribuire con saggezza e forza allo sviluppo delle relazioni bilaterali e alla costruzione di una comunita’ dal futuro condiviso ... Continua a leggere>>

Belgrado, 02 mag – (Xinhua) – La Cina e la Serbia dovrebbero sfruttare attivamente i vantaggi degli scambi e della cooperazione a tutti i livelli per contribuire con saggezza e forza allo sviluppo delle relazioni bilaterali e alla costruzione di una comunita’ dal futuro condiviso ... Continua a leggere>>

Belgrado, 02 mag – (Xinhua) – La Cina e la Serbia dovrebbero sfruttare attivamente i vantaggi degli scambi e della cooperazione a tutti i livelli per contribuire con saggezza e forza allo sviluppo delle relazioni bilaterali e alla costruzione di una comunita’ dal futuro condiviso ... Continua a leggere>>

Xi in Europa, cinque anni dopo - La cina ha finanziato con 2 miliardi di euro la nuova linea ferroviaria tra le capitali di Ungheria e serbia nel quadro della Belt and Road Initiative (dalla quale l’Italia è uscita a dicembre). Non è ... Continua a leggere>>

Come cina e Russia possono aprire un nuovo fronte di guerra - Gli Stati Uniti sono convinti che la cooperazione tra Mosca e Pechino non si limiti solo all'invasione russa in Ucraina, ma potrà estendersi a un conflitto a Taiwan. Temi, questi, che verranno discuss ... Continua a leggere>>

Xi da domenica in Europa per rilanciare la sfida agli Usa - La cina considera Parigi responsabile delle indagini sui sussidi per i veicoli elettrici cinesi e ha minacciato ritorsioni commerciali che prenderebbero di mira soprattutto esportazioni francesi di ... Continua a leggere>>