Ha sparato ai ladri? Pago io l’avvocato Cruciani al fianco del pensionato indagato

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha espresso la sua solidarietà a Domenico Scarcella, ex finanziere di 85 anni che ha reagito all’aggressione di duesparando con la pistola che teneva sotto il cuscino. “Ha dormito per dieci anni con la pistola sotto il cuscino – ha detto il conduttore – ed è riuscito a sparare e a metterli in fuga. Ora gli faranno causa e lui passerà dei guai perché non sarà così facile provare la piena legittima difesa. Perché noi abbiamo una giustizia di merd*, lo vogliamo dire? Una giustizia di merda” Il conduttore di Radio24 ha poi offerto il suo aiuto al: “A Scarcella offro non solo il mio appoggio totale, ma nel caso in cui avesse bisogno anche il mio studio legale, che non esiste. Insieme ad amici ci siamo messi d’accordo per fornire a Scarcella qualsiasi aiuto di tipo ...