Presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate - interrogati Alberto Riva e Luigi Roncalli

(Di venerdì 3 maggio 2024)(Monza Brianza), 3 Maggio 2024 - Parlano all'interrogatorio di garanzia anche gli ultimi due immobiliaristi dopo gli arresti per laal Comune diche vede al centro l'ex responsabile dell'ufficio tecnico Antonio Colombo. La gip del Tribunale di Monza Angela Colella, che ha firmato le nove ordinanza di custodia cautelare chieste dal pm monzese Carlo Cinque, ha sentito questa mattina in carcere, 65 anni, figlio dell'ex sindaco di Vimercate Ezio. Il patron di Puntocasa e amministratore del Gruppo delle costruzioni, non era stato trovato dai finanzieri quando lunedì scorso è scattato il blitz, che ha portato dietro le sbarre il geometra Colombo e ...

Usmate Velate (Monza Brianza), 30 Aprile 2024 – Primi due interrogatori di garanzia in carcere questa mattina all'indomani degli arresti per la presunta Corruzione sull' urbanistica in municipio che vede al centro il responsabile del settore Territorio e Ambiente del Comune Antonio Colombo.

In funzione la terza casa dell'acqua di BrianzAcque a usmate velate - Via Vivaldi, nella frazione di Cascina Corrada. E' questo l'indirizzo della nuova casa dell'acqua, nata grazie alla collaborazione tra BrianzAcque e l'Amministrazione Comunale di usmate velate.

