I Bianchi - Belleggia e Pincarelli ancora a processo | picchiarono l’amico che cercò di aiutare Willy

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) È iniziato nelle ore scorse in un aula del tribunale di Velletri il nuovocontro i quattro ragazzi artenesi che sono in carcere per l’omicidio diMonteiro Duarte, questa volta Francesco, Marioed i fratelli Marco e Gabrieleper la suprema corte riconosciuti essere gli assassini del 21eenne palianese, sono i presunti aggressori di Samuele Cenciarelli che nella tragica notte tra il 5 ed il 6 settembre del 2020 era al fianco died aveva provato in tutti i modi a salvarlo dalla violenta aggressione. L’unico che si è presentato in aula è stato Francesco, arrivato arriva scortato dal carcere dove è recluso dal 10 aprile scorso dopo la sentenza della Cassazione. Gli altri tre non sono venuti. Una raffica di colpi ...