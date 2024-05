Salerno - emesse cinque misure cautelari per frodi informatiche

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 3 maggio 2024) In data 24/04/2024 questa Procura ha emesso decreto di esecuzione dipersonali nell’ambito di procedimento penale a carico di cittadini, i quali, secondo la ricostruzione di questo Ufficio, sarebbero autori di reati contro il patrimonio (nella speciee successivi riciclaggi del denaro sottratto). Le indagini, condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bologna sono originate dalle denunce di alcune vittime che avevano riscontrato plurimi addebiti su propri conti corrente a seguito della ricezione di messaggi apparentemente provenienti dalle banche di appartenenza. Accurate investigazioni permettevano di ricostruire la tecnica criminale utilizzata: segnatamente, in primo luogo, la vittima riceveva un sms contenente un link il quale ...