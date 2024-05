' Antivirali - vaccini e vigile attesa - così ci si prepara a rischio pandemia aviaria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Da inizio aprile gli Usa, dopo il rilevamento dell'influenzaA H5N1 ad alta patogenicità negli allevamenti di bovini da latte di alcuni Stati e un collegato caso umano (un lavoratore del settore lattiero-caseario in Texas), si interrogano suldi ulteriori sviluppi della situazione. Si valutano gli scenari peggiori: che il virus si evolva ancora, diventando in grado di trasmettersi da uomo a uomo. La domanda ricorrente: il Paese sarebbe pronto per una? Perché lo sia si lavora a strategie e si fa l'inventario di qualie armi terapeutiche potranno essere necessari. E l'Italia come deve muoversi? Che strumenti servono perrsi a fronteggiare eventuali rischi? "", ma non solo, ...