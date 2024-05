Arriva l' Art Bonus per Amatrice - nuove risorse per far rinascere la cultura

(Di venerdì 3 maggio 2024) Parte l'aiuto del territorio didevastato dal terremoto del 2016, anche per la valorizzazionele. Firmato dal ministro Sangiuliano il protocollo per il primo "Art" di oltre 6 milioni e mezzo di euro

Civitavecchia-Amatori Napoli 33-38, vittoria in trasferta dei verdeblu - In dirittura d’arrivo. Nell’ultima trasferta stagionale capitan Alessandro Quarto e compagni conquistano cinque punti importanti per la classifica e il morale. Si fa valere ancora ... Continua a leggere>>

amatrice Rieti ci crede. Gardini: «Pensare solo a noi». Rossi, gol spettacolare: «Sono felice». Foto - RIETI - L’amatrice Rieti vince 2-0 contro la Romulea davanti a una discreta cornice di pubblico del Manlio Scopigno. Primi minuti difficili per Rossi dopo un ... Continua a leggere>>