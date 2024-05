Finiscono con l’auto nel fossato - 18enne ferito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoconin un, salvi per miracolo. L’incidente si è verificato, per cause al vaglio dei vigili urbani di Benevento, intervenuti per i rilievi di rito, al Rione Libertà, in via Generale Marone. A bordo del, una Minicooper, tre giovani. Ad avere la peggio un ragazzo, di 18 anni, che è rimastoad una mano ed è stato trasportato all’ospedale San Pio. Per lui solo punti di sutura. Il conducente e l’altra ragazza a bordo del veicolo non hanno riportato traumi. Danni importanti anche alla macchina che è stata recuperata e rimessa in strada dai vigili del fuoco. Sul posto anche l’Amc soccorso stradale. Le cause della fuoriuscita stradale sono al momento sconosciute. L'articolo proviene da Anteprima24.it.