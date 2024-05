Emergenza spiagge - in Italia ogni 100 metri ci sono 705 rifiuti | l’allarme di Legambiente

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 maggio 2024) Per100di spiaggia lineare ci, mediamente, 705. E quasi la metà (cioè il 40,2%)rappresentati da sole cinque tipologie di oggetti: mozziconi, pezzi di plastica, tappi e coperchi in plastica, materiali da costruzione e stoviglie usa e getta in plastica. Il monitoraggio 2024 disu 33, in 12 diverse regioni, ha portato a esaminare la situazione per un totale di 179milaquadri, in cuistati raccolti e catalogati 23.259. Il rapporto Beach Litter evidenzia come a preoccupare sia soprattutto il dato sui prodotti di plastica monouso, banditi dalla direttiva europea in vigore dal 14 gennaio del 2022 in. Questi prodotti, insieme alle ...