Time - 3 italiani all' estero tra persone più influenti del settore sanitario

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Ci sono anche 3 cervelliall', due donne e un uomo - in forze in strutture sanitarie e centri di ricerca, in prima linea nelle emergenze - fra i 100 personaggi piùdelsalute, selezionati dalla rivista '' per il 2024. Paolo De Coppi, Francesca Dominici, Carlotta Pianigiani: un chirurgo pediatrico che con i suoi studi ha aperto la strada alla 'coltivazione' di organoidi da cellule del liquido amniotico; una biostatistica che ha sfondato il tetto di cristallo ad Harvard e usa la matematica per 'inchiodare' lo smog ai danni che provoca sulla salute umana; un'esperta sul campo, in prima linea ad Haiti e in tante crisi ed emergenze, con la sua 'assistenza mobile'. Volti del Belpaese, biglietto da visita dell'Italia nel mondo. De Coppi ...