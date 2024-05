Quali partiti sono al di sotto della soglia di sbarramento delle Europee - secondo i sondaggi

Un ultimo sondaggio, quello Euromedia Research per Porta a Porta, incentrato sulle intenzioni di voto per le prossime elezioni Europee, conferma l’andamento in corso ormai da giorni, e blinda Fratelli d’Italia al 27.5, seguito dal Pd al 20,5%. Alle spalle si piazzerebbe il Movimento 5 Stelle al ... Continua a leggere>>

E' stata la stessa premier Giorgia Meloni a "scatenare" il web dopo l'annuncio dalla kermesse di Fdi di Pescara, in cui ha fatto sapere urbi et orbi di volersi candidarsi per le prossime elezioni europee, in programma l'8 ed il 9 giugno 2024. "Siamo di fronte a una battaglia decisiva, siamo a un ... Continua a leggere>>