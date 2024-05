Traffico Roma del 03-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità tutto in uscita dalla città con spostamenti in parte penalizzati dal maltempo difficoltà per ilsu via Cristoforo Colombo per un incidente avvenuto all’altezza di viale dell’Umanesimo in direzione del centro ed è chiusa a causa del manto stradale danneggiato via di Tor Cervara tra via di Cervara e via Alessandro Magnasco nelle due direzioni in viale Parioli proseguono i lavori ai binari del tram su Viale Rossini chiusa la corsia tranviari tra Piazza Ungheria e via Guido D’Arezzo co modifica per le linee dei tram lavori Poi su via dei Monti Tiburtini all’altezza dell’ospedale Sandro Pertini chiudere carreggiate centrali nelle due direzioni possibili rallentamenti e code nelle ore dipiù intenso proseguono i lavori di ...