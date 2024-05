Via al progetto Sette Opere per la Misericordia | si presenta la mostra degli allievi dell’Accademia di Belle Arti

Progetto Sette opere per la misericordia: in mostra i lavori degli allievi dell’Accademia di Belle Arti - Venerdì 10 maggio alle ore 11 al Pio Monte della misericordia si presenta la mostra delle opere realizzate dalle allieve e dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti per l’iniziativa “Sette opere per ... Continua a leggere>>

Una Banda all'Opera: sabato 4 maggio la Merciful Band in concerto a Bagni di Lucca - BAGNI DI LUCCA - Il Teatro Accademico di Bagni di Lucca ospiterà sabato 4 maggio un importante evento musicale, di sicuro fascino ed interesse. Nato dalla

San Gennaro, il tesoro delle donne: "Qui si racconta una storia d'amore" - Sono un po' le ancelle di San Gennaro. Se infatti le reliquie del patrono di Napoli rimangono appannaggio degli uomini della Deputazione, discendenti delle famiglie più nobili, il museo che ne ospita