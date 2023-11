AD UN PASSO DAL TOUCHDOWN – GlI Eagles si prendono la rivincita nel rematch dell’ultimo Super Bowl

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Ormai i dati in nostro possesso sono in quantità sufficiente a stabilire che questa stagione NFL non verrà ricordata per l’alto livello qualitativo del gioco espresso dai 32 team. Probabilmente anche grazie a questo livellamento tecnico verso il basso, stiamo assistendo a tantissimi match combattuti che si decidono spesso sul filo della sirena. Solo nell’ultima giornata 6 dei 14 incontri (quasi il 43%) in programma sono stati decisi da un calcio negli ultimissimi secondi di gioco. Pur consapevoli di non attirarci le simpatie degli esteti del gioco, possiamo senza timore di smentita affermare che il 2023 è l’anno degli amanti della suspence. Bengals, speranze playoff appese ad un filo L’anticipo del giovedì ha messo di fronte Baltimore Ravens 34 – Cincinnati Bengals 20. Entrambe le formazioni avevano chiuso la decima giornata con una sconfitta difficile da digerire. Gli strafavoriti ...