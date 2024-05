Una lavoratrice su cinque esce dal mercato del lavoro dopo essere diventata madre - Una lavoratrice su cinque esce dal mercato del lavoro dopo essere diventata madre - Una lavoratrice su cinque rinuncia al lavoro dopo la maternità. Il 72,8% delle dimissioni dei neogenitori è al femminile. Questi sono i dati emersi dal report Save the Children ‘Le Equilibriste – La m ...

Bolzano sempre al top delle Regioni a misura di mamma, ultima la Basilicata - Bolzano sempre al top delle Regioni a misura di mamma, ultima la Basilicata - In cima alla classifica delle regioni più a misura di mamma c'è ancora una volta la Provincia autonoma di Bolzano, seguita dall'Emilia-Romagna, mentre l'ultimo posto è della Basilicata, preceduta da C ...

L’Italia non è un Paese per madri lavoratrici: siamo la maglia nera in Europa - L’Italia non è un Paese per madri lavoratrici: siamo la maglia nera in Europa - Nel nostro Paese quasi una lavoratrice su tre è impiegata part-time (spesso contro la sua volontà). E una donna su cinque, dopo essere diventata madre, esce dal mercato del lavoro. Mettere in fila ...