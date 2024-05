Nitto ATP Finals | tutto quello che c’è da sapere sul torneo di tennis a Torino

Jannik Sinner ecco la terapia per tornare a giocare - Jannik Sinner ecco la terapia per tornare a giocare - Il tennista azzurro comincerà a svolgere il programma di recupero al J medical center di Torino, il centro di alta specializzazione medica della Juventus ...

ATP Masters 1000 di Madrid, Rublev elimina Alcaraz ai quarti e consente a Sinner di allungare in classifica - ATP Masters 1000 di Madrid, Rublev elimina Alcaraz ai quarti e consente a Sinner di allungare in classifica - TENNIS Il campione uscente è stato sconfitto per 4-6 6-3 6-2 dal russo dopo poco più di due ore di gara Indipendentemente da come andrà con Felix Auger-Alliassime, Jannik Sinner tornerà da Madrid arri ...

Atp/Wta Madrid - Rublev torna a ruggire ed elimina Alcaraz. Rybakina salva 2 MP - Atp/Wta Madrid - Rublev torna a ruggire ed elimina Alcaraz. Rybakina salva 2 MP - Era dalle nitto ATP finals 2022 che Andrey Rublev non batteva un top 3. Il russo ha scelto forse il momento migliore per tornare a ruggire, perché le quattro sconfitte raccolte Indian Wells e ...