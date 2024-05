Giorgetti sul Superbonus | Spalmare i crediti su 10 anni è un obbligo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 08 Maggio 2024, 14:33 “su 10anziché su 4-5non sarà una possibilità ma un” ha affermato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarloparlando del decreto legge, aggiungendo che “gli emendamenti parlamentari, come avvenuto in passato, di ampliamento delle deroghe non saranno presi L'articolo proviene da Il Difforme.