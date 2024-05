La Promessa Anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2024 | Cruz scopre che Margarita e Fernando mentono!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 9 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jimena dirà basta ai comportamenti di Cruz e deciderà di contattare sua madre.

La Promessa , anticipazioni 9 maggio : Maria affronterà con Teresa il doloroso discorso riguardante Salvador e Lope. Manuel prende le parti di Jimena in una discussione con Cruz . La Promessa , anticipazioni 9 maggio : Maria ha dei rimorsi. Manuel ...

La Promessa anticipazioni 8 maggio: la resilienza di Pia Sei pronto per scoprire cosa riserva la prossima puntata de “La Promessa”? Ecco un’anteprima dell’episodio in onda su Canale 5 l’8 maggio 2024 alle 16:40. Preparati per nuovi inizi, ...