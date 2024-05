Gaza - riprendono i negoziati per una tregua Egitt - Qatar e Usa nel ruolo di mediatori

Riprenderanno oggi al Cairo i negoziati indiretti tra Hamas e Israele per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, secondo i media egiziani. Quelli palestinesi danno notizia di un nuovo raid contro persone in attesi di aiuti ...

Mentre in Egitto si discute di una possibile tregua Tel Aviv non ferma i bombardamenti: un nuovo raid contro persone in attesi di aiuti umanitari a Gaza ha causato almeno 17 morti e 30 feriti. Vittime anche nel campo profughi di Maghazi.Continua a ...