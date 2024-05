Tennis - fulmine a ciel sereno | ha deciso di ritirarsi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Una notizia che ha spiazzato completamente i tifosi del: lata hadidalle scene e di lasciare il posto ai più giovani Come unarriva una di quelle notizie che spiazza completamente il mondo dello sport. In particolar modo quello delche, nelle ultime ore, ha visto appendere la racchetta al gioco l’atleta italiana che hadi dire “basta”. Si tratta di Camila Giorgi che, nel silenzio più titolare e senza alcun tipo di annuncio, ha voluto smetterla con lo sport eall’età di 32 anni. Il nome dell’ex numero 26 al mondo figura nella lista dei giocatori ritirati e pubblicata dall’InternationalIntegrity. La ...

