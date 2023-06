Bce alza i tassi di altri 25 punti base | rifinanziamento al 4%

Il percorso dei tassi Laevidenzia che "i passati incrementi dei tassi di interesse decisi dal Consiglio direttivo si stanno trasmettendo con forza alle condizioni di finanziamento e stanno ...Laha anche formalizzato la decisione, su cui si era già orientata, di azzerare a partire da luglio i rinnovi di titoli in scadenza accumulati con il programma di acquisti App. 15 giugno 2023Laha deciso di alzare i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4%, quello sui depositi al 3,50%, e quello sui prestiti marginali al ...

Bce alza tassi di interesse di 25 punti base - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Come nelle attese, è proseguita la stretta della politica monetaria della BCE. In particolare, l’istituto centrale ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, portando il saggio di riferimento al ...Come da attese degli analisti, la Bce oggi ha rialzato i tassi di 25 punti base. Il motivo è sempre lo stesso: l’inflazione. “L’inflazione sta scendendo, ma si prevede che rimarrà troppo alta per ...