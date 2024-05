Giovanni Toti mentre arriva in Regione per assistere alla perquisizione | Siamo tranquilli ma non posso parlare – Video

(Di martedì 7 maggio 2024)è ai domiciliari, con l’accusa di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari a doveri d’ufficio, nonché di corruzione elettorale, nell’inchiesta che questa mattina ha portato la procura di Genova ad eseguire diverse ordinanze di custodia cautelare. Come è suo diritto ha partecipatopresso gli uffici dellaLiguria. Entrando ha detto ai cronisti di essere «tranquillo» ma di non poter rilasciare dichiarazioni ulteriori. Leggi anche: Il pesto della discordia.e il Secolo XIX litigano per la sponsorizzazione dellaLiguriaborsa internazionale del turismo a Londra No!non ha mai posato vicino a un bus con la scritta: «Qui ...

“ Dimissioni? Questo lo valuterà il presidente Toti . Il governato re della regione Liguria, che è anche un carissimo amico , per dieci anni ha governato bene e sta governando bene. Poi vedremo se le cose che la magistratura sta dicendo avranno un ...

Matteo Cozzani, per capo gabinetto di Toti aggravante agevolazione mafiosa - Matteo Cozzani, per capo gabinetto di toti aggravante agevolazione mafiosa - Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria Giovanni toti, è accusato nell’inchiesta della procura di Genova di aver agevolato l’attività di Cosa Nostra. Cozzani, come coord ...

Corruzione Liguria, le reazioni della politica agli arresti domiciliari di Toti - corruzione Liguria, le reazioni della politica agli arresti domiciliari di toti - Il terremoto giudiziario che ha scosso la Liguria, col governatore Giovanni toti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta per corruzione della procura di Genova, non poteva non avere ...

Toti,Scajola:è persona onesta, da Giunta Liguria stima e affetto - toti,Scajola:è persona onesta, da Giunta Liguria stima e affetto - commentando l’inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni toti con l’accusa corruzione. “Auspichiamo – ha aggiunto ...