(Di martedì 7 maggio 2024) Todi (Perugia), 7 maggio 2024 – Sono statimorti questa mattina, a 106di, i due sub espertiin mare a(Sud Sardegna) da domenica scorsa., 56 anni, originario di Todi (Perugia), ma residente a Villasimus, e Mario Perniciano, di 55, di Cagliari, non erano risaliti dopo un'immersione in corrispondenza del relitto della nave San Marco. A individuare i, dopo tre giorni di ricerche, cui ha partecipato anche la nave 'Gaeta' della Marina militare, e' stato il 'Rov' (Remote Operative Vehicle), robot telecomandato dei vigili del fuoco. Una delle salme, che sono state trovate vicine, è già stata recuperata. Le operazioni, coordinate dalla capitaneria di porto di Cagliari, si sono ...

(Adnkronos) – Erano a pochi metri dal relitto che erano andati a esplorare, ma non sono mai tornati in superficie. Un robot della Marina ha trovato i corpi dei sub Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, dispersi da domenica nelle acque di ...

Stefano Bianchelli e Mario Perniciano erano dispersi da domenica Erano a pochi metri dal relitto che erano andati a esplorare, ma non sono mai tornati in superficie. Un robot della Marina ha trovato i corpi dei sub Stefano Bianchelli e Mario ...

(Adnkronos) – Erano a pochi metri dal relitto che erano andati a esplorare, ma non sono mai tornati in superficie. Un robot della Marina ha trovato i corpi dei sub Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, dispersi da domenica nelle acque di ...

Trovati a 200 metri di profondità i corpi dei sub dispersi a largo di Villasimius: addio all’umbro Stefano Bianchelli - trovati a 200 metri di profondità i corpi dei sub dispersi a largo di Villasimius: addio all’umbro Stefano Bianchelli - Todi (Perugia), 7 maggio 2024 – Sono stati trovati morti questa mattina, a 106 metri di profondità, i due sub esperti dispersi in mare a Villasimius (Sud Sardegna) da domenica scorsa.

Sub dispersi in Sardegna, i corpi di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano trovati a più di 100 metri di profondità - Sub dispersi in Sardegna, i corpi di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano trovati a più di 100 metri di profondità - Sub dispersi in Sardegna, fine tragica. Sono stati avvistati dal robot della Marina Militare a 200 metri di profondità e a circa 20 metri dal relitto del piroscafo San Marco ...

In Sardegna la seconda spiaggia più bella al mondo - In Sardegna la seconda spiaggia più bella al mondo - (Adnkronos) – Cala Mariolu, in Sardegna, è la seconda spiaggia più bella al mondo. a decretare il primato The World’s 50 best beaches, che ha realizzato un sondaggio tra i professionisti del viaggio e ...