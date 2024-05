Morto nell’incidente in moto a Paderno Dugnano - giovedì i funerali di Giuseppe Rallo a Limbiate

(Di martedì 7 maggio 2024) Sarà9 maggio ail funerale di, il 26enne di Senagodomenica in un drammatico incidente stradale adomenica mattina era in sella alla suapoco prima delle 10, mentre percorreva la nuova complanare nel tratto tracentro e la Statale dei Giovi avrebbe ...

