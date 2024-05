Ida e Mario a Uomini e Donne - la decisione choc di Maria | il pubblico già lo sapeva

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 7 maggio 2024) Ida Platano non ha scelto a. Subentrata come tronista a stagione iniziata, la ex dama è uscita di scena senza arrivare a una scelta trae Pierpaolo, gli unici corteggiatori rimasti. Ma poche ore fa sono uscite le anticipazioni dell’ultima registrazione, proprio l’ultima della stagione, ci dicono che sia Ida cheerano presenti in studio. Una notizia, questa, che ha scatenato subito il. Intanto perché in pochi si aspettavano il ritorno di Ida eagli studi Elios: lei ha abbandonato il trono e lui è stato eliminato da più di due settimane. MaDe Filippi ha scelto di chiudere l’edizione 2023/2024 diinvitando due dei protagonisti assoluti e aggiornando il ...