Roland Garros | la Swiatek è ancora regina di Parigi Muchova battuta in tre set

(Di sabato 10 giugno 2023) Per la terza volta in carriera, Igasi è aggiudicata ilfemminile , secondo Slam del 2023 andato in scena sulla terra rossana (montepremi 49.600.000 euro). La campionessa polacca, numero 1 del ranking mondiale e del tabellone, già vincente anel 2020 e 2022, ha superato in finale la ceca Karolina, 43esima Wta, in tre set con il punteggio di 6-2 5-7 6-4.

