Manchester City-Inter 0-0 | finale Champions in diretta

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 10 giugno 2023) Nerazzurri con Dzeko e Brozovic titolariin campo a Istanbul per ladiLeague. Ilprova subito a fare la partita: imbucata di De Bruyne per Gundogan per Haaland, sinistro impreciso ma il norvegese è in fuorigioco. Al 5? il giro palla libera Bernardo Silva che si accentra e prova il sinistro: mira imprecisa. L’entra in partita e prova a rispondere, conquistando un paio di corner senza però creare occasioni. Il copione della sfida è chiaro: i citizens ruminano calcio, i nerazzurri chiudono gli spazi e provano a ripartire.– (4-1-4-1) – Ederson; Aké, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All: Guardiola. ...