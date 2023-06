(Di sabato 10 giugno 2023) Cataste diche ricoprono i marciapiedi. E i topi, che passeggiano e “pasteggiano”. All’, in pieno centro a Roma, isono disperati e furiosi per lo stato di degrado in cui versa il loro quartiere. Dove si assiste anche a scene di lotta per la sopravvivenza, come quella filmata ieri da Fabio, che poi ha postato il video sul gruppo Facebook “Sei dell’”.contro: la scena sopra ildiPer i roditori non è sempre festa grazie alla grande quantità diabbandonati per le strade. L’immondizia, infatti, fa da richiamo anche per i gabbiani. E i volatili, nel vedere i roditori, si avventano su quest’ultimi, in macabre scene all’ultimo sangue, che vedono quasi sempre i topi ...

Esquilino, gabbiano in picchiata su un topo tra i rifiuti: roditore ucciso sul tetto di un'auto, la rabbia dei residenti

