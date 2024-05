Berrettini non sa farlo | subito smascherato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 7 maggio 2024), è ormai chiaro agli occhi di tutti che il tennista romano non sappia: sbugiardato in men che non si dica. Sa servire bene come pochi altri tennisti nel circuito maggiore. Quando colpisce la palla la fa viaggiare ad una velocità tale che si fa fatica a seguirla con lo sguardo. E poi quel dritto, assolutamente micidiale, che a tanti avversari ha fatto male nel corso della sua luminosa, ma anche sfortunata, carriera. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itGià, perché non si può proprio dire che Matteosia un atleta fortunato. Dall’esterno si potrebbe pensare che abbia tutto: la bellezza, il carisma, i soldi, il talento. E invece non è così. O meglio, queste cose ce le ha, ma il destino ha voluto mettere più volte alla prova la sua tenacia e la sua forza di volontà. Prove che ha sempre ...