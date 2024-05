Lega Pro - primo turno playoff | blitz Rimin - nessuna sorpresa sugli altri campi

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna solaneldei play off con ili che ha espugnato il campo del Gubbio (0-1) strappando la qualificazione la secondodei. Nelle altre otto gare rispettato il pronostico della vigilia con la qualificazione delle squadre che avevano chiuso la regular season con una migliore posizione in classifica. Girone AAtalanta Under 23-Trento 3-1Legnago Salus-Lumezzane 1-0Giana Erminio-Pro Vercelli 3-1 Girone B Gubbio-i 0-1Pescara-Pontedera 2-2Juventus NG-Arezzo 2-0 Girone CTaranto-Latina 0-0Picerno-Crotone 2-0A. Cerignola-Giugliano 1-1 SECONDO(gara unica in casa della squadra che ha ottenuto il migliore piazzamento al termine della regular season; in caso di parità al 90? passa ...

Niente da fare per le prime due azzurre impegnate sui campi del Foro Italico nel primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2024 . Martina Trevisan , ultima in ordine cronologico, saluta già all’esordio contro la numero 41 ...

Ecco cosa succede in caso di pareggio nei match validi per il primo turno della fase del girone dei Playoff di Serie C 2023/2024. Chi ha chiuso...

Passaro qualificato a Roma: chi affronterà al primo turno - Passaro qualificato a Roma: chi affronterà al primo turno - Francesco Passaro è l'unico italiano, tra uomini e donne, ad aver superato le qualificazioni agli Internazionali d'Italia 2024 di tennis e già domani farà ...

TJ - JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-0 - Damiani chiude il match. Il sogno playoff dei bianconeri continua. Sabato la sfida a Pescara - TJ - JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-0 - Damiani chiude il match. Il sogno playoff dei bianconeri continua. Sabato la sfida a Pescara - 22:38 - Nel prossimo turno dei playoff la Juventus Next Gen affronterà il ... 5' - Ritmi bassi - La Juventus è padrona della partita, ma i ritmi in questa prima fase sono molto bassi. 19:30 - Amiche e ...

Juve Next Gen show: Savona-Damiani gol, Arezzo ko! Chi sfida al 2° turno playoff - Juve Next Gen show: Savona-Damiani gol, Arezzo ko! Chi sfida al 2° turno playoff - Juve Next Gen-Arezzo, dove vedere la partita in tv e live streaming La sfida tra Juventus Next Gen e Arezzo, valida per il primo turno dei playoff sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta ...