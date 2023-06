Colombia | quattro bambini ritrovati vivi dopo un incidente aereo e 40 giorni nella giungla | la madre morta nello schianto

(Di sabato 10 giugno 2023)sopravvissuti ad unsono stati trovatiaver vagato per una quarantina diamazzonica in. A twittare le foto del ritrovamento...

I bambini,fratelli, viaggiavano con la madre e un uomo, trovati morti insieme al pilota poche settimane dopo l'incidentebambini sono stati trovati vivi nella foresta dell'Amazzonia ...... sei milioni di chilometri quadrati, il 10 per cento si trova in, il 60% in Brasile. ... Nella foresta amazzonica fa buio molto all'improvviso , incredibile pensare aibambini ...Dispersi nella selva del Guaviare, nel sud della, ifratelli sono riusciti a sopravvivere per ben 40 giorni da soli. Morta la mamma, Magdalena Mucutuy Valencia, così come il pilota ...

Miracolo in Colombia: quattro bambini ritrovati vivi dopo un incidente aereo e 40 giorni nella giungla Open

La storia che sta commuovendo il mondo intero: lo schianto il 1° maggio scorso. I bambini, quattro fratelli, viaggiavano con la madre e un uomo, trovati morti insieme al pilota poche settimane dopo l' ...Quattro bambini sopravvissuti ad un incidente aereo sono stati trovati vivi dopo aver vagato per una quarantina di giorni nella giungla amazzonica in Colombia. A twittare le foto del ...